新冠病毒疫情让加拿大不得不大规模撤侨/ THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

加拿大已撤侨2万但仍有不少加拿大人滞留海外

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月23日（星期四）11:33

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥世界的情况下，加拿大联邦政府已租用专机把滞留中国、日本等海外几十个国家的2万名加拿大侨民撤回国内，但仍然有不少滞留海外的加拿大人在呼吁和盼望加拿大政府帮助他们回到祖国。

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加拿大特鲁多政府外交部的议会事务秘书Rob Oliphant表示，海外撤侨不但是复杂的工作，而且这次COVID-19病毒肺炎疫情导致的海外撤侨是加拿大历史上最大规模的撤侨行动；到目前为止撤侨工作已经有75%80%得以完成。

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加拿大外交部提供的数字显示，过去两个月中加拿大联邦政府已经组织了160架次飞机的撤侨行动，把在76个国家的约2万加拿大侨民撤回了国内。

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Rob Oliphant说加拿大外交部无法给出完成撤侨工作的最后日期，因为许多仍然滞留海外的加拿大人是在比较偏远的度假岛屿或者是在私人船艇上，由于不少国家取消或限制交通的防疫措施，他们无法抵达有国际机场的城市，这让加拿大政府的撤侨工作变得更复杂和更困难。

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