加拿大和美国都是世界主要粮食出口国/ (AP Photo/Charlie Riedel)
加拿大超市缺面粉不是没有面粉而是缺包装袋
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加拿大全国各地民众在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下基本上都在家里做饭吃，这让对面粉的需求大增，导致各超市面粉货架上经常缺货，让面粉成了自口罩、一次性手套、免洗酒精洗手液、消毒液等消毒防护用品和厕纸之后又一个在超市被抢购一空的物品。
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但专家们指出，作为世界主要小麦出口国的加拿大，不但小麦不缺、小麦加工成面粉的生产能力也不缺，缺的只是装面粉的包装纸袋。
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左边是Robin Hood面粉的临时包装白纸袋 / Smucker Foods of Canada
加拿大市场主要的面粉品牌Robin Hood面粉制造商Smucker Foods of Canada公司说，对面粉突然暴涨的需求打乱了正常的生产节奏、造成面粉包装袋成了整个面粉生产链的短板；结果是公司在缺乏标志性印有Robin Hood品牌商标的黄色包装纸袋的情况下，不得不用白色纸袋或棕色纸袋去装面粉。
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比如，加拿大西部地区现在不少超市售卖的Robin Hood面粉就用的是白色纸袋包装。
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Robin Hood面粉制造厂家Smucker Foods of Canada公司强调说，虽然包装纸袋不同但面粉质量完全一样，而且作为面粉原料的小麦供应充足，厂方的面粉加工能力也能跟上需要。
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RCI with Pete Evans · CBC News
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