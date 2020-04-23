新冠病毒起源：民调显示阴谋论在加拿大人当中有市场

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大魁北克省舍尔布鲁克大学的一项跨学科民调显示，在新冠疫情上相信阴谋论的加拿大人大有人在，其中不乏年轻人。另外，新冠疫情已经给加拿大人造成很大的心理压力。负责这项民调的研究小组说，这个结果还需要有更详尽的调查来证实，但我们还是可以从中看到一些值得注意的倾向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，这项民调显示，只有略超过一半的加拿大人（51.3%）认为这种新病毒是天然的。15%的受访人认为病毒蔓延开来跟制药业有关。15.7%的魁省以外加拿大人认为，在5G技术和新冠病毒之间存在某种联系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，超过三分之一（38.4%）的加拿大人认为自己的政府在关于疫情的信息上有所隐瞒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员发现，越是不信任政府、不支持政府防疫措施的人就越相信阴谋论。从传统媒体和官方渠道获取资讯的人对阴谋论的兴趣较低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，年轻人和教育程度低的人更容易相信阴谋论和假新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情造成心理压力：四分之一受访人出现创伤后应激障碍症状

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

舍尔布鲁克大学的这项调查显示，四分之一的受访人感到焦虑（25.5%），或者出现了某种创伤后应激障碍的症状（25.4%），其诱发因素主要是感到疫情对自己和家人对威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有意思的是，相信政府似乎有助于减轻心理压力。魁北克省的受访者中有一半人（49.6%）把自己对政府的信任度列入“非常高”的类别。而加拿大其他省份的受访者只有略多于四分之一的人（26.8%）这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，魁北克省有18.8%的 受访者因疫情出现某种创伤后应激障碍症状，而加拿大其他地区为27.5%。至于普通焦虑情绪，魁北克省受访者当中有14.2%感到焦虑，而加拿大其他地区为28.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

舍尔布鲁克大学公共卫生与预防医学研究员梅丽莎.热内洛（Mélissa Généreux）说，这些初步调查结果至少说明一个问题，即新冠疫情影响了加拿大人的心理状况。我们必须在今后几个星期密切注意这种影响，并提供相关的支持服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada