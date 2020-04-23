疫情封锁期间加拿大人开始 “省钱” 了

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疫情期间大封锁，餐馆、酒吧、零售店、娱乐场所等都关门，花钱一向大手大脚的加拿大人突然发现，自己开始 “省钱” 了。

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28 岁的马克斯·米勒（Max Miller）在多伦多市从事金融服务工作，他说，现在我的开支少了很多，除了食品外，其他开支都在下降，社交开销现在是零。

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59 岁的乔妮·特伦佐（Jo-ann Trunzo）是温尼伯市的居民，她也说，没想到，发现自己账户里的钱走得慢了。

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她说，除了买食品，现在我既不去餐馆，也不去逛商店，这才让我意识到，以前的生活习惯花销很大。

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重审自己的消费习惯

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在 COVID-19 危机期间，许多人开始重新审核自己的支出状况。

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很多人在家上班，省下了汽油费，不少汽车保险公司还主动给客户退些保费。

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与此同时，餐馆关门，喜欢下餐馆的加拿大人不得不委屈自己在家做饭，这又省下一大笔开支。

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另外，人们不必为美发、美甲花钱了，不得不学会自己解决问题，在音乐会、剧院上的支出现在也省下来了。

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加拿大统计局在 4 月初进行的一项调查发现，近 30％ 的受访者表示 COVID-19 影响到自己付账单的能力，但近 50％ 的受访者表示影响很小，或根本没有影响。

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省钱还债

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加拿大人近期的开支数据还没有出来，但加拿大皇家银行 RBC 的经济学家根据该银行的专有支出数据，给出了疫情如何改变加拿大人消费习惯的“快照”。

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RBC发现，在 3 月份的最后一周，客户的信用卡支出与去年同期下降了约 60％。

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加拿大的一些信贷咨询服务机构表示，最近发现有越来越多的客户在计划更好地管理自己的财务，他们也在鼓励加拿大人利用这段时间，加紧还债。

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多伦多的马克斯·米勒（Max Miller）就表示，准备把从日常开销省下的钱，用来更快偿还自己的房贷，或用于新的投资。

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不过，也有人认为，加拿大人长期来习惯了借债消费，等疫情一好转，消费场所一开门，大家很快就会恢复从前的习惯，甚至还会有人过度消费。

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（CBC）

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