停飞的西捷航空公司的客机/THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

联邦政府补贴也没用：西捷航空公司继续裁员

作者 方华 |
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发表 2020年4月23日（星期四）08:05
更新 2020年4月23日（星期四）11:39

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加拿大联邦政府虽然拨出巨资挽救加拿大民航公司、减少民航业失业员工，但加拿大第二大航空公司西捷民航在重新雇佣由于COVID-19病毒肺炎疫情被裁减的6900名员工后2个多星期、又宣布再次裁员3千人的决定。

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裁员决定将在5月初生效。

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西捷航空公司已经停飞了所有国际航班，并把加拿大国内航班数量削减了600个。

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西捷航空公司首席执行官Ed Sims指出，不得不做出上述裁员决定是因为现在乘客的数量仅为COVID-19病毒肺炎疫情前的5%，为了生存西捷航空不得不采取裁员措施。

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由于有加拿大联邦政府的工资补助，西捷航空公司将把这些被裁减的员工留在公司花名册上、但列入“闲置”类别，向他们支付75%的工资。

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一旦民航业复苏，西捷航空公司将按照员工的工龄资历逐渐把他们召回现职。

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