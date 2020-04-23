魁北克要求联邦政府增派上千军人救助老人院

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加拿大魁北克省已请求联邦政府再增派1千名军人帮助抗击COVID-19病毒肺炎疫情，主要是前往老人护理院帮助由于缺乏人手而没有人照顾的老人。

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加拿大COVID-19病毒肺炎疫情最严重的是魁北克省，魁北克省疫情最严重的是蒙特利尔市，而蒙特利尔市疫情最严重的是几个老人护理院。

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这些老人护理院本来就存在护理人手不足的问题，在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐的情况下老人护理院护理人员大量感染病倒，老人护理院中的老人也是大量被感染、不少人死亡。

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比如蒙特利尔郊区Laval市Sainte-Dorothée老人护理院有177名老人新冠病毒检测阳性，占该院老人总数的92%，感染者中已有至少67人死亡。

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实际上魁北克省死于新冠病毒肺炎的1千1百多名死者中绝大部分是老年人。

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魁北克省长Legault 表示，魁北克省之所以需要加拿大联邦政府派遣更多的军人前往老人护理院紧急救助，是因为过去一个星期魁北克省政府虽然努力从医生、护士、医学院医护学生中调配和招聘人员前往老人院承担临时护理工作，但招聘和调配的人员数量仍然远远满足不了需要。

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加拿大联邦政府已经向魁北克省派出了65名军队医护人员紧急支援蒙特利尔老人护理院的防疫和护理工作。

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RCI with Verity Stevenson, Jonathan Montpetit · CBC News

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