债台高筑：特鲁多政府为救市增加开支1456亿

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根据特鲁多政府提供的最新数字，加拿大联邦政府为帮助加拿大人渡过COVID-19病毒肺炎疫情难关而增加政府开支至少1456亿加元。

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这其中最大的一笔开支是730亿加元的加拿大紧急工资补助项目，其次是350亿加元的加拿大紧急救助金项目，第三是137亿加元的加拿大公司企业紧急救助项目，另外还有9亿加元的学生财务救助项目，等等。

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在特鲁多自由党政府执政多年来年年有赤字预算的情况下，这么巨额的附加开支只会让加拿大联邦政府的债台进一步高筑。

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而这1456亿加元还只是直接支付给加拿大人的现金补助，只占了联邦政府救市资金的五分之一。

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如果把特鲁多自由党政府为抗击COVID-19病毒肺炎疫情而推出的所有救市项目的资金加在一起，则联邦政府拨出的救市资金高达8170亿加元。

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不过，这8千多亿加元资金并不都属于开支。比如其中有3千亿加元属于向银行注入的流动性、以避免出现银行现金短缺的问题，另外有几千亿加元属于让公司企业和纳税人推迟缴纳税收的过度资金。

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