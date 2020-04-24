加广中文台本周焦点（4月24日）：最新疫情分析、抗疫盲点、扩大救济、新斯科舍枪击案

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YouTube 视频：加广中文台本周焦点（4月24日）

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疫情进入高平台期，不能有丝毫放松

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本周的加拿大，民众因新冠病毒爆发而在继续隔离中。统计显示，新冠病毒新增病例开始减少。不过，公共卫生医学专家王培忠教授表示，目前是在高点位上进入平台期，接下来肯定是下降。我不仅是谨慎乐观，我是比较乐观，数字会下降。但是，话说回来了，数字下降，并不意味着疫情结束。相反，在低位上措施稍微放松，病毒就可能会回来，因为人群中未感染的毕竟还在95%以上。

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而王培忠等四位教授就加拿大华裔应对新冠病毒爆发作出一项调查 —— 这恐怕是首个类似的调查。初步结果显示，加拿大华裔在这场疫情中表现不错，包括个人预防措施，对新冠病毒的认知，相互救助，以及相关信息源等。

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相关阅读：再访公共卫生科学教授王培忠: 为什么说华裔在这次疫情中做得很好？但绝对不能放松警惕

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之前，加广曾经报道，加拿大有三分之一的因感染新冠病毒而住院的人在40岁以下，对年轻人群的社交活动提出警告。

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但是，也有一些人觉得疫情缓解而有所松懈，聚会吃喝。于是一名医生发了一段视频，显示在重症监护室的状况。安大略省万锦市斯透弗维尔医院(Markham Stouffville Hospital)自今年1月底以来接收了数百名新冠肺炎患者。重症监护室的医生破例让CBC进入，看看医护们的压力与危险。他们不仅仅冒着被感染的危险，还要充当临终病人人生最后时刻的安慰者的角色，压力可想而知。

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相关报道：你们的烤肉宴是对我们的侮辱：加拿大一线医生展示ICU，呼吁公众严守社交距离（视频） （吴薇）

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加拿大疫情盲点：老人院依然令人担心

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当然加拿大依然有抗击疫情中一些盲点，有待提高

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第一个是，测试水平各省能力不一样。

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第二是对老人院的重点保护依然需要加强。其中特别提到魁北克省，请求联邦军队进入支持。

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相关报告：魁北克要求联邦政府增派上千军人救助老人院 （方华）

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联邦扩大紧急救助范围：义工团体与大学生

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新冠病毒爆发继续对加拿大经济带来重大影响。加拿大联邦政府宣布更多对普通民众的紧急救助。

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首先是在星期二宣布对慈善组织义工组织拨款3亿5千万元，对他们进行培训和其他方面的支持，以便能有更多基层力量帮助社区有需要人士食品药品采购发送、或是接送老人外出等。

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加拿大实时疫情 （4月21日）：联邦政府再拨款 3.5 亿，支持社区 （赵黎）

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接着在星期四，联邦总理特鲁多宣布拨款 90亿，为年轻学生提供紧急救助 （CERB），每月可得到1250资助，其中3亿元是扩展的奖学金、助学金、以及津贴。

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相关报道：加拿大实时疫情 （4月22日）: 联邦拨款90亿，大学生每月能领1250加元 （赵黎）

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而随着被救助民众范围扩展，有人问及，为什么不让紧急救助经贴永久化，成为全民基本收入（universal basic income）—— 看来这个主意越来越受欢迎了。

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相关报道：加拿大紧急救助津贴（CERB）是否应该永久化？新冠疫情为基本收入保障带来支持者 （吴薇）

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震惊：新不伦瑞克省枪击案

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最后让我们来看看，就在大家因新冠病毒爆发需要隔离在家的时候，上周末，加拿大新斯科舍省发生历史上最糟糕的枪击惨案。

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目前，警方已经发现22名受害者，其中包括资深警官，也有年轻妈妈与学生。案发在16个不同地点，至少五座房屋被烧毁，前后经过了12小时，总共近100公里范围里。

加拿大皇家骑警调查还在进行中，并且请来了军队帮忙 —— 但目前尚不清楚，51岁的枪手动机是什么。

希望所有受害者家人朋友社区，相互鼓励和帮助，度过难关。

相关报道：加拿大新斯科舍省枪击案：遇害者和凶嫌 （吴薇）

相关报道：新斯科舍省枪击案：加拿大皇家骑警请求军方协助调查

感谢收听加广中文台一周焦点，下周再会。

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