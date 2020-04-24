加拿大专家：世卫照搬中国数据让抗疫晚了3个星期

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加拿大联邦政府任命的COVID-19病毒肺炎免疫力研究分析专家组Immunity Task Force中一位专家批评世界卫生组织偏信中国政府提供的新冠病毒肺炎疫情数字，这让国际社会痛失三个星期的抗疫时间。

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医学专家、前多伦多大学校长Dr. David Naylor在接受加拿大广播公司采访时表示，世界卫生组织对中国提供的疫情报告数字过去轻信，世卫从十几年前的非典疫情中应该知道，中国没有全面提供疫情数字；世界卫生组织过晚向世界发出大流行传染病的警告让国际社会损失了两到三个星期遏制病毒传播的时间，这是让人遗憾的事情；当国际社会对这次COVID-19病毒肺炎疫情进行评估后，这一推迟发布警报的问题会被呈现在世人面前。

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不过Dr. David Naylor同时指出，虽然世界卫生组织过于相信中国政府提供的新冠病毒肺炎疫情数字、而且从中国政府得到疫情报告的时间也不及时，但这损失的时间还不算巨大；那种说世界如果能提早开始全面防疫行动会改写COVID-19病毒肺炎疫情的说法是错误的。

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Dr. David Naylor认为加拿大应该继续保持与世界卫生组织的合作关系。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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