加拿大实时疫情（4月24日）：全球感染超过 280万，加拿大 4.3万

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 24 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1824 94 阿尔伯塔省 3720 68 萨斯喀彻温省 331 4 曼尼托巴省 263 6 安大略省 13519 814 魁北克省 22616 1340 纽芬兰与拉布拉多 256 3 新不伦瑞克省 118 0 新斯科舍省 850 16 爱德华王子岛 26 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 43 552 2345

*信息来源：CBC / Radio-Canada

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全球感染超过 280万，加拿大4.3万

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根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例 4月 24日已经达到 280.1万，与一天前相比增加 2.8%，全球死亡人数超过 195,493人，日增 2.3%，痊愈人数 775 432， 日增 4.1%。

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在加拿大，4 月 24日截止到 15:00，全国累计病例 43552，感染率日增 3.4%，死亡人数 2345人，日增 5.1% , 15460人痊愈，日增 4.6%。

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联邦政府：重启经济需要全国协调

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星期五，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，他将与各省省长讨论在 COVID-19 疫情期间重启部分经济的步骤。

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什么时候社会可以重新开放？经济活动的恢复应该如何进行？这是许多国家和地区都在争论的一个问题。

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在加拿大，魁北克省和安大略省在疫情中受到重创，每天仍然有数百起新增病例，而其他省份，包括新不伦瑞克省、爱德华王子岛省、纽芬兰及拉布拉多省，已经连续几天没有出现新病例。

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星期四，萨斯喀彻温省（Saskatchewan）率先宣布了一项分阶段重新开放的计划。

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而新不伦瑞克省省长布莱恩·希格斯（Blaine Higgs）星期五下午也将发布该省分阶段开放计划的初步细节。

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安大略省长道格·福特（Doug Ford）说，安省政府将在下周初提供有关其开放计划的一些细节。

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福特表示，这一框架将为 “开放” 提供 “渐进、可衡量的途径”，他补充说，人们的健康和安全将 “永远被放在第一位”。

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“我们还没有走出困境”

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在星期五的每日简报会上，加拿大总理特鲁多指出，各省的疫情不同。

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他说：

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加拿大是一个地域辽阔的国家，在这场疫情中，某些地区受到的打击比其他地区要大。我们是一个联邦，因此我们的反应必须与每个省和地区的现实和挑战相对应。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着强调：

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我们不会在一夜之间恢复正常状态，这需要在国家一级进行协调，以确保各级政府遵循类似的原则和准则。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

特鲁多重申，人们需要继续遵循当地的公共卫生指令，他说：

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我们还没有走出困境。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC，Radio-Canada）

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