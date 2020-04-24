加拿大实时疫情（4月24日）：全球感染超过 280万，加拿大 4.3万

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 24 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1824
|94
|阿尔伯塔省
|3720
|68
|萨斯喀彻温省
|331
|4
|曼尼托巴省
|263
|6
|安大略省
|13519
|814
|魁北克省
|22616
|1340
|纽芬兰与拉布拉多
|256
|3
|新不伦瑞克省
|118
|0
|新斯科舍省
|850
|16
|爱德华王子岛
|26
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|43 552
|2345
*信息来源：CBC / Radio-Canada
全球感染超过 280万，加拿大4.3万
根据 CBC / RadioCanada 的数据，全世界的冠状病毒病例 4月 24日已经达到 280.1万，与一天前相比增加 2.8%，全球死亡人数超过 195,493人，日增 2.3%，痊愈人数 775 432， 日增 4.1%。
在加拿大，4 月 24日截止到 15:00，全国累计病例 43552，感染率日增 3.4%，死亡人数 2345人，日增 5.1% , 15460人痊愈，日增 4.6%。
联邦政府：重启经济需要全国协调
星期五，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，他将与各省省长讨论在 COVID-19 疫情期间重启部分经济的步骤。
什么时候社会可以重新开放？经济活动的恢复应该如何进行？这是许多国家和地区都在争论的一个问题。
在加拿大，魁北克省和安大略省在疫情中受到重创，每天仍然有数百起新增病例，而其他省份，包括新不伦瑞克省、爱德华王子岛省、纽芬兰及拉布拉多省，已经连续几天没有出现新病例。
星期四，萨斯喀彻温省（Saskatchewan）率先宣布了一项分阶段重新开放的计划。
而新不伦瑞克省省长布莱恩·希格斯（Blaine Higgs）星期五下午也将发布该省分阶段开放计划的初步细节。
安大略省长道格·福特（Doug Ford）说，安省政府将在下周初提供有关其开放计划的一些细节。
福特表示，这一框架将为 “开放” 提供 “渐进、可衡量的途径”，他补充说，人们的健康和安全将 “永远被放在第一位”。
“我们还没有走出困境”
在星期五的每日简报会上，加拿大总理特鲁多指出，各省的疫情不同。
他说：
加拿大是一个地域辽阔的国家，在这场疫情中，某些地区受到的打击比其他地区要大。我们是一个联邦，因此我们的反应必须与每个省和地区的现实和挑战相对应。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
他接着强调：
我们不会在一夜之间恢复正常状态，这需要在国家一级进行协调，以确保各级政府遵循类似的原则和准则。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
特鲁多重申，人们需要继续遵循当地的公共卫生指令，他说：
我们还没有走出困境。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
（CBC，Radio-Canada）
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