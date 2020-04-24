加拿大移民部：外国留学生如在医疗等基本服务领域可超时打工

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为了缓解公共卫生等基本服务领域人手不足的压力，加拿大移民部本周放宽了对外国留学生打工的限制。过去留学生在上学期间每周打工不得超过20个小时。按照现在的新规定，在医护、食品供应、关键基础设施等被列为疫情期间“基本服务”行业打工的留学生，每周工作时间可以超过20小时。

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这项规定从即日起开始生效，直到今年8月31日。至于哪些工种属于基本服务，留学生和他们的雇主需要查询公共安全部的“新冠疫情期间加拿大基本服务指南”。

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目前加拿大各地的医院和养老院非常缺护士和护工。根据加拿大统计局2017-18年的数据，大约有11000名外国留学生在加拿大学习与医疗、护理和保健有关的专业，占这些专业的学生总数的4%。

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