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游泳能感染新冠病毒吗？

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月24日（星期五）09:55

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天气在转暖，越来越多的人在考虑游泳和病毒的问题。

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加拿大不仅不少私人住宅、公寓楼有自己的泳池，每个社区还有社区公共泳池，那么，游泳池会不会带来病毒感染呢？

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水不传染人传染

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加拿大的游泳池一直都有卫生监控措施，需要定期对池水消毒和换水。

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PHOTO : ISTOCK

阿尔伯塔大学 （University of Alberta）的助理教授、传染病临床医生Ilan Schwartz说，没有证据表明 COVID-19 可以在经过监测和处理的游泳池中生存。

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他说，感染的风险在与人的接触，如果泳池里或泳池边上有人咳嗽、打喷嚏，或说话，由此产生的飞沫会有风险。

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Trillium Health Partners 的传染病科医生 Sumon Chakrabarti  同意这一观点，他说，游泳造成传染的风险不大，但是要与其他人保持距离，不要靠近。

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他补充说，水是不会造成传播风险的。

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需遵循政府规定

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目前，为了遏制病毒传播，公共游泳池都已关闭，大多数公寓楼也关闭了健身房、游泳池等设施。

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政府官员们要求大家等候解封通知，再考虑重启自家的泳池。

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Sumon Chakrabarti 医生预测，在政府放开限制后，仍将会有一些措施来限制公共场所的活动，比如对公共泳池中人数的限制。

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（CBC）

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