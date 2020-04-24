特鲁多：加拿大小商家三个月可免房租 75%

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau）星期五（4月24日）宣布，联邦政府和各省政府携手，协助在疫情期间停业的小型商家和企业交房租。

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特鲁多表示：

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每月租金在 50,000 加元或以下的小型商家和企业，在 4 月、5 月和 6月三个月中，租金可免交 75%，只需交纳 25％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他解释说：

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商业房客免交的 75％的租金部分，房东吸收 25％，剩下的 50% 由联邦政府和各省承担：联邦负责这一部分的 75％，各省政府负责 25％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情下商家付不出租金

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自 3 月中旬以来，加拿大许多商家和企业因疫情而关闭，没了收入，中小型商家企业都在担心支付不起高昂的商业房租。

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加拿大独立商业联合会 （Canadian Federation of Independent Business (CFIC) ）的主席丹·凯利（Dan Kelly）星期四在众议院的财政委员会上作证时说，该联合会的 30,000 名成员中，有 70％需要定期支付商业房租，其中 55％表示无法负担下个月的房租。

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在疫情大爆发后，芬兰等国家已经纷纷采取措施，允许商家企业暂时免除全部或部分房租，由政府买单。

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上个星期，加拿大总理特鲁多就表示，由于房租问题属于各省管辖范围，将与省级政府协商，联合推出加拿大商业租金紧急援助计划。

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（Radio-Canada）

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