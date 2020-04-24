疫情下的政治：政府借疫情做平常不方便做的事

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新冠疫情爆发后，选民与政府之间的关系发生了一些变化。抗疫非常时期，政府拥有更大的权力，而民众也比太平年月更依赖政府。领导人的支持率因此上升。一些国家的政府趁机扩大权力，或是推出平常不敢实行的政策。而且这样做的并不仅仅是威权国家。

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在加拿大，联邦政府上个月试图在一项关于紧急救助资金的法案中加上允许政府在今后21个月内不经议会批准自行决定贷款、支出和征税的内容，遭到反对党的强烈反对。保守党领袖希尔（Andrew Scheer）表示，反对党愿意支持政府的抗疫救助措施，但是不会给政府随意花钱的权力。

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香港警方逮捕15名民主派人士

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上星期六（4月18日）前香港民主党主席李柱铭和壹传媒集团主席黎智英等15人被逮捕。加拿大、欧盟和美国先后发表声明表示关注。多伦多大学亚洲研究所的中国问题专家王惠玲（Lynette Ong）说，中国政府早就想抓这些人，但是如果不是因为新冠病毒肆虐让国际社会自顾不暇，北京多少会有点顾忌。

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CBC记者埃文.戴尔（Evan Dyer）说，从加拿大和欧盟相当温和的声明来看，中国政府确实选对了时机。

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李柱铭等人在被捕当日获得取保候审，首次开庭定于5月18日。他们被指控组织和参与非法集会和游行等罪名。和李柱铭相识二十多年的阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）在推特上对他表示声援，被中国驻卡尔加里领事馆指责干涉中国内政。肯尼回应说，他为自己的朋友感到骄傲。虽然外交事务不是省级政府的管辖范围。但是为了人权和友谊，他不会保持沉默。

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15名被捕人士属于香港民主党，工党，公民党和社民连等党派团体 黎智英，李卓人，何俊仁，梁国雄，何秀兰，李柱铭，楊森，陈皓桓，黃浩铭，吳文远，区诺轩，单仲偕，蔡耀昌，梁耀忠，吳靄仪。

美国得克萨斯等州借疫情禁止堕胎

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美国最高法院的一项裁决早在1973年就使人工流产在美国大部分州合法化。但是得克萨斯州长艾伯特（Greg Abbott）在新冠疫情爆发后，借停止所有“非必要治疗”、给新冠患者让路的机会把人流手术也禁掉了。他过去从不讳言自己反对堕胎合法化。

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但是妇女权益团体说，在德克萨斯州，只有0.2%的堕胎手术是在医院做的。另外现在绝大部分女性选择药物流产。

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在法院批准这项禁令后，德克萨斯州的共和党议员候选人凯瑟琳.沃尔（Kathaleen Wall）高兴地感谢州长，并称如此一来新冠病毒拯救生命可能会超过夺走生命。

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在得克萨斯州之后，阿拉斯加州、爱荷华州、俄亥俄州和阿肯色州也下达了同样的禁令。

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除了加中美的情况以外，戴尔还在文中提到，玻利维亚的大选被推迟；以色列总理内塔尼亚胡虽然被裁定腐败罪名但仍得以继续执政；匈牙利政府关闭议会，中止选举，并规定散布疫情不实信息的人可被判最高五年监禁。

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法国经济学家皮克蒂（Thomas Piketty）本周在接受CBC采访时说，新冠疫情过后，有些国家会加强公共服务领域，但也有些国家可能会转向民族主义和孤立主义，关闭国门，加强边境管控。

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（RCI with CBC News，Evan Dyer, The Current）

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