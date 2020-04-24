魁北克省呼吁大量缺勤医护人员尽快回来工作

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加拿大魁北克省省长François Legault星期四指出，魁北克省医护人员中有9500人缺勤，呼吁尽可能多的医护人员能够尽快回到工作岗位上来。

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根据魁北克省政府的数据，没有上班的医护人员在星期四又新增了8百人、使得魁北克省缺勤医护人员的数量达到9500人。

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魁北克省这近万名缺勤的医护人员中有4千人是因为感染了COVID-19病毒肺炎而居家隔离。

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虽然加拿大第二大省份魁北克省在COVID-19病毒肺炎疫情中面临医护人员严重短缺的问题，但最缺人手的是老人护理院，以至于魁北克省政府紧急要求联邦政府派遣至少1千名军人来魁北克省帮助照顾老人院中需要护理的人士。

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魁北克省是加拿大全国十个省中COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份。人口占加拿大全国四分之一的魁北克省感染和死于COVID-19病毒肺炎的人数都占加拿大全国新冠病毒肺炎感染和死亡总数的一半以上。

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RCI with Verity Stevenson, Benjamin Shingler, Colin Harris · CBC News

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