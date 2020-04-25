模拟音乐列表的成功，Spotify扩展播客播放列表

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以音乐播放列表获得市场的瑞典流音频平台Spotify正在向播客领域持续发力。如今，该公司正在展开下一阶段的工作，播客将模仿其音乐列表的成功做法。他们计划通过建立出色的精选播放列表，以推动人们发现播客并鼓励创作者参与播客制作。

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目前，这些播客播放列表尚由人工策划，由每个相应市场中的小型策划团队负责编辑。Spotify透露播放列表的策划将由编辑口味，平台数据和总体娱乐趋势共同决定。

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Spotify已经在平台上运行播客播放列表已有一段时间。初始版本于去年夏天上线。2019年11月，该公司发布基于算法的“您的每日播客”和“您的每日行车”推荐播客列表。

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其播客播放列表的新版本最初在六个市场中提供：美国，英国，瑞典，德国，墨西哥和巴西。所有六个市场都将从相同的三个旗舰播放列表开始，即“本周最佳播客”，“脑筋急转弯”和“犯罪现场”，并将通过针对不同主题设计的一系列本地特定播放列表来完善主题和类别。

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我们的目标不是向我们的内部播客工作室过度强调播放列表的作用，而是让他们反映市场的需求。

Spotify播客希望实现的目标和该公司的其他音乐播放列表目的非常简单：它们是在平台上用户发现和参与的强大工具，成千上万的Spotify用户经常性与这些列表互动。某些播放列表本身已成为知名品牌，这能够激发音乐和播客行业更强烈的参与兴趣。这些列表，无论是播客还是音乐通过艺术家和名人的推荐推动Spotify的流行。同时忠诚的粉丝用户也进一步促进这些列表越来越普及。

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