一半加拿大人说疫情期间心理健康恶化

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一项新的调查显示，随着疫情封锁措施的持续，一半的加拿大人表示自己的心理健康状况在过去几周有所恶化，其中10％的人说恶化了 “很多”。

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安格斯·里德研究所（Angus Reid Institute）在 4月14-17 日进行了这项网上调查，并于本周一发布了调查结果。

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调查显示，现在加拿大有 44％的人表示担忧，41% 感到焦虑，有 34％的人对自己的现状感到幸运，有 30％的人感到无所事事。

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另外，接近 20％的加拿大受访者对生活感到乐观，而 16％的人则表示自己沮丧抑郁。

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14％ 的人表示疫情封锁期间感觉正常，11% 说无所谓，9％ 的人说自己麻木，还有 9% 感到悲观。

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安格斯·里德研究所（Angus Reid Institute）的执行主任 Shachi Kurl 告诉加拿大广播公司，自停摆后，有关心理健康的讨论一直在增多。

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他说，一半的人说自己的心理状况恶化，而且还有相当比例的人说恶化了很多，这很令人关注。

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上述调查还发现，四分之三的加拿大人认为现在开始解除封锁为时过早。

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（CBC）

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