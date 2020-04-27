上班有奖：安省为一线社会服务人员提高时薪4加元

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为感谢并鼓励COVID-19病毒肺炎疫情期间坚持在第一线提供社会服务的工作人员，加拿大最大省份安大略省政府决定采取临时性增加工资的措施，为那些在一线工作的社会服务人员在原来时薪的基础上每个小时再提高4加元，这一加薪措施的实施时间为16个星期。

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此外，安大略省对那些每个月工作时间超过100个小时的一线社会服务人员还将提供每个月250加元的奖金，有效时间同样是4个月。

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安大略省省长福特举例说，如果一位社会服务人员每个星期工作40个小时，则在今后16个星期中会多挣3560加元。

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被包括进这次安大略省COVID-19病毒肺炎抗疫临时性加薪措施范围的员工约有35万人，包括长期护理院、老人院、紧急庇护所、支持性居住所、青年教管所和监狱等省政府下属机构或资助机构中的一线工作人员，以及医院食堂工作人员和在医院照顾智障、残疾病人的护工。

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安大略省长福特承认，省政府是在加拿大联邦政府大笔增加了给省政府抗疫拨款的情况下才有能力为上述社会服务人员提高工资。

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