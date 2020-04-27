冬奥会奖牌得主医学院毕业后去老人院行医

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曾经在2010年冬奥会上为加拿大赢得女子花样滑冰铜牌的Joannie Rochette退役后报考了位于蒙特利尔的麦吉尔大学医学院。2020年4月24日在为期4年的医学院学习结束、获得了医学院本科学位后，她已报名前往魁北克省COVID-19病毒肺炎疫情最严重的老人护理院实习工作。

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魁北克省死于新冠病毒肺炎的一千多人中大多数是老人、特别是住在老人院中的老年患者。

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在魁北克省老人护理院COVID-19病毒肺炎疫情下严重缺乏医护人员的情况下，魁北克省长Francois Legault多次呼吁志愿者前往老人护理院工作。

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在得知34岁的Joannie Rochette医学院毕业后报名前往老人护理院工作的消息后，魁北克省长Francois Legault对她表示了感谢。

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Joannie Rochette通过推特回答说，她不过是今年魁北克省几个医学院投身于COVID-19病毒肺炎抗疫行动中的几百位毕业生中的一个。

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Joannie Rochette周末在接受加拿大广播公司法语部体育新闻记者采访时说，COVID-19病毒肺炎的传染性虽然让她感到有些担心，但更让她担心的是那些住在严重缺乏医护人员的老人护理院中患者的健康问题。

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