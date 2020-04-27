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加拿大安省魁省公布分阶段解封计划

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月27日（星期一）16:03

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加拿大最大的两个省 – 安大略省和魁北克省星期一宣布了逐步放宽限制的计划。

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魁省日托和小学分两批复课

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在魁北克省，省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）说，若停课五、六个月，会对许多孩子构成严重的长期影响，他说：“生活必须继续”。

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魁省计划，蒙特利尔市以外地区的小学和日托服务将于 5 月 11 日重新开放，蒙特利尔岛上的小学和日托于 5 月 19 日重启。

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中学、学院和大学将到8月下旬再开学。

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但省长莱戈特同时表示，这个日程安排将取决于 COVID-19 的住院人数是否能保持稳定。

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目前魁省的住院人数为 1,541 人，比星期日增加了 23人，约有 210 名患者在接受重症监护，比星期日减少了 5 人。

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莱戈特还说，医护人员短缺的情况开始缓解，尤其是在老人护理机构 CHSLD。

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安省分 3 阶段解封

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在安大略省，省政府宣布将在未来几周和几个月内按 3 个阶段来重启经济，但没有说明该计划从什么时候起实施。

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安省周一下午公布的一份政府文件称，随着安大略向“新常态”过渡，健康和安全仍将是头等大事。

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安省把重启分为 以下 3 个阶段：

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阶段 1： 开放一定的工作场所，并允许一些小型聚会；

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阶段 2： 开放更多的工作场所和室外空间，并允许一些规模更大的聚会；

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阶段 3： 进一步放宽对公众聚会的限制，并 “负责任地” 开放所有工作场所。

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每个阶段将持续至少两到四个星期。

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安大略省也表示，何时以及如何重启将取决于许多因素，包括：

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  • 新增病例持续下降 2 到 4 周；
  • 查不到感染源的病例减少；
  • 新增住院人数减少。

（CBC）

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