加拿大安省魁省公布分阶段解封计划

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大最大的两个省 – 安大略省和魁北克省星期一宣布了逐步放宽限制的计划。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
魁省日托和小学分两批复课
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在魁北克省，省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）说，若停课五、六个月，会对许多孩子构成严重的长期影响，他说：“生活必须继续”。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
魁省计划，蒙特利尔市以外地区的小学和日托服务将于 5 月 11 日重新开放，蒙特利尔岛上的小学和日托于 5 月 19 日重启。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
中学、学院和大学将到8月下旬再开学。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
但省长莱戈特同时表示，这个日程安排将取决于 COVID-19 的住院人数是否能保持稳定。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
目前魁省的住院人数为 1,541 人，比星期日增加了 23人，约有 210 名患者在接受重症监护，比星期日减少了 5 人。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
莱戈特还说，医护人员短缺的情况开始缓解，尤其是在老人护理机构 CHSLD。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安省分 3 阶段解封
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在安大略省，省政府宣布将在未来几周和几个月内按 3 个阶段来重启经济，但没有说明该计划从什么时候起实施。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安省周一下午公布的一份政府文件称，随着安大略向“新常态”过渡，健康和安全仍将是头等大事。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安省把重启分为 以下 3 个阶段：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
阶段 1： 开放一定的工作场所，并允许一些小型聚会；
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
阶段 2： 开放更多的工作场所和室外空间，并允许一些规模更大的聚会；
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
阶段 3： 进一步放宽对公众聚会的限制，并 “负责任地” 开放所有工作场所。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
每个阶段将持续至少两到四个星期。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安大略省也表示，何时以及如何重启将取决于许多因素，包括：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 新增病例持续下降 2 到 4 周；
- 查不到感染源的病例减少；
- 新增住院人数减少。
（CBC）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。