加拿大联邦部长：居家防疫让家暴事件增加

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府负责妇女和性别平等事务的部长Maryam Monsef在接受加拿大广播公司采访时指出，COVID-19病毒肺炎抗疫期间家庭暴力事件在加拿大一些地区出现增加的现象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Maryam Monsef认为居家隔离的防疫措施把人们局限在比较小的空间、再加上一些社会支持服务在疫情期间关闭，这在一定程度上促成了家庭暴力事件的增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府有关部门的不完全调查显示，加拿大一些地区家庭暴力事件在COVID-19病毒肺炎疫情期间上升了20%到30%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过专家们指出，COVID-19病毒肺炎疫情下家庭暴力事件的增加是个世界性问题、而不是加拿大社会独有的问题，以至于联合国已发出呼吁、要求国际社会立即采取有效措施应对家暴恶化的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情开始在加拿大泛滥后，联邦政府已经拨出5千万加元的抗疫专款给妇女避难所、帮助强奸受害者的机构和帮助土著人的机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府负责妇女和性别平等事务的部长Maryam Monsef表示，她的部门正在评估过去几个月联邦政府政策措施的效果，以便制定COVID-19病毒肺炎疫情下保护女性和弱势群体的下一步行动计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Raisa Patel · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada