疫情时期食品超市利润大增

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COVID-19 疫情期间，加拿大食品超市的营业额普遍大幅上升。

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加通社报道说，3 月份的前两周，人们开始大量购买食品，连锁食品超市Metro的营业额比正常情况增加了 1.25 亿加元。

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而且这一趋势在持续，从 3 月后两周到 4 月11 日，Metro的销售额增长了 25％ 。

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Metro的总裁兼首席执行官Éric La Flèche在与分析师们的电话会议上说，这一增幅处于稳定状态。

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他说，由于疫情，商店内的客户大幅减少，但网购大增，而且人们购买食品的量也大增。

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Metro公司也是Jean Coutu连锁药店的所有者，在3月14 日前的 12 周期间，Jean Coutu 的可比零售额增长了 7.9％。

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4 月中旬，连锁食品超市 Sobey’s（魁北克省是IGA）的母公司 Empire 也表示，在3月8日至24日之间，公司的可比销售额增长了 37%。

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运营成本增加

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不过，与此同时，食品超市的运作成本也在增加。

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各大食品店都在为工作员工提供奖金，并采取一系列卫生安全措施，包括在收银台前安装有机玻璃板，要求收银员定时洗手，安排专门人员对购物篮和购物车不停地进行消毒等等。

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（CP）

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