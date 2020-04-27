疫情期间加拿大人打电话次数多、时间长

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥世界的情况下，为了抗疫而遵守加拿大联邦和省政府居家隔离防疫措施的人们在更多的使用电话来进行工作、并保持与家人和朋友的联系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

通话量猛增

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大三大电讯巨头Bell, Rogers和Telus公司都证实，客户的电话通话次数和通话的时间都出现大幅度增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝尔Bell公司说三月中旬以来，其电讯网络承载的话务量比COVID-19病毒肺炎疫情前猛增了200%，多方参加的电话会议通话量更是猛增了250%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗杰斯Rogers公司表示，到4月21日为止的一个月时间里，其手机电话通话量增加了40%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Telus公司提供的数据显示，3月中旬以来其电讯网络承载的话务量比疫情前增加了45%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

缓解压力的需要

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究新技术对社会影响问题的专家、西安大略大学教授Anabel Quan-Haase指出，COVID-19病毒肺炎肆虐的严重疫情给加拿大人的工作和生活带来很大的不确定性、平添了很多的烦恼和压力，人们需要进行更多的电话交流以与自己关爱的人保持经常的联系；因为电话和视频交流获得的是音容笑貌的丰富信息，更有助于缓解心里压力，这远胜于短信和电子邮件传递的干巴巴信息；而且居家隔离的防疫措施也让人们有了平常所缺少的时间打电话进行交流。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Nicholas Frew · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada