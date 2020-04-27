新冠疫情期间恋童癖在网上异常活跃。(CP/Jonathan Hayward)

疫情期间恋童癖在网上异常活跃，警方呼吁家长提高警惕

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月27日（星期一）17:38
更新 2020年4月27日（星期一）17:41

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疫情期间，孩子们在网上度过的时间大大增加。加拿大皇家骑警提醒说，这给那些在网上暗中窥伺的恋童癖提供了更多的接触机会，家长应该提高警惕。这些人使用各种方法在网上接近孩子，有时假称未成年人。

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负责监视暗网（即只能用特殊软件、通过特殊授权或特殊电脑设定才能访问的网站）的警方机构发现，疫情爆发以来，恋童癖网站的用户格外兴奋，他们在一起交流经验，互通消息，嘲笑警方向家长提供的建议，分享和评比受害者的图片，有一个论坛甚至为此设立了一个“名人堂”。

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根据加拿大皇家骑警的记录，在过去一个月里，加拿大全国有852个IP地址分享过儿童色情物品。加拿大儿童保护中心的网站在4月3日至17日这两个星期里收到的投诉比此前两周增加了40%。

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警方用定位软件显示这些IP地址的所在地（CBC)：

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警方和专家呼吁家长和孩子建立信任，确保他们在有可疑的事发生时愿意告诉大人，让他们知道向父母求助不会挨骂或让自己陷入麻烦。

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另外，父母要了解孩子的网上活动，检查隐私设置，定出上网规则，要求他们在接受别人的加为好友申请之前要告诉父母。

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（RCI with CBC New, Meagan Fitzpatrick)

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