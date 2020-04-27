阿尔伯塔省肉联厂爆发疫情，菲律宾裔工人成网络攻击对象

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嘉吉公司（Cargill Inc.）是阿尔伯塔省最早爆发新冠疫情的三家肉联厂之一。现在该厂已有五百多名员工确诊，超过员工总数的四分之一。绝大部分嘉吉员工是移民，人数最多的是菲律宾人，其次是华人、越南人和墨西哥人。一些菲律宾员工说，他们一开始写信给厂方要求停工被无视，现在疫情严重，他们又被当成替罪羊，在网上受到攻击。

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截止到上个星期五（4月24日），嘉吉已有558名员工被确诊，一名60多岁的越南裔女性员工染病死亡。另外还有200多个病例与嘉吉有关，这是加拿大全国单一地点感染人数之最。

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早在4月份的第一个星期，已经有几名员工出现新冠肺炎症状。有些工人的家属也被传染。4月12日，两百多名菲律宾员工给嘉吉所在城市High River的市长写信，要求工厂关闭至少两周。次日传出有至少38名工人感染。这个数字在后来几天里迅速增加。上个星期一（4月20日），在350多名工人确诊后，嘉吉终于宣布停工。

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嘉吉是一家总部设在美国明尼苏达州的跨国公司，在多个国家有分公司。加拿大市场上三分之一的牛肉出自位于阿尔伯塔南部的加拿大嘉吉。

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菲律宾人在网上受到指责

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一些菲律宾工人说，他们在网上看到一些评论，称新冠病毒是菲律宾人带到厂里的，有的帖子称菲律宾人喜欢一大家人住在一起，助长了病毒传播。卡尔加里天主教移民协会的德真斯坦（Lisa Degenstein）在接受CBC记者采访时说，有些人在指责整个社区，这是令人不安的。“把责任推到有色少数族裔总是比较容易。”

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一些嘉吉员工说，他们工作的车间空间狭小，没有办法保持安全距离。工人们干活的时候“胳臂挨着胳臂”。肉食加工属于必要服务，不能长期停工。一些嘉吉员工说，厂方正在试图劝说他们结束自我隔离回去上班。他们处于两难境地，既担心未来丢掉工作，也担心回去上班感染病毒，连累家人。

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对于已经有永久居留权的移民来说，情况还稍好一些。处境更难的是外国临时工。因为他们在加拿大的居留权取决于工作。

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阿尔伯塔省还有两家肉联厂也发生了疫情。其中JBS肉联厂有150多人确诊，2人死亡。该厂没有停工，但是改成一天一班。

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疫情爆发有多种原因

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阿尔伯塔省首席公共卫生官蒂娜.辛肖（Deena Hinshaw）说，嘉吉疫情的传染源不止一个。一些工人在几个星期前已经接触到病毒。另外，有些工人的家里有人在养老院工作，而养老院是这次疫情的另一个重灾区。

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她也提到一些工人的大家庭，人多房子小不容易隔离。另外，即使在工厂实施安全措施后，一些工人来上班仍然与同事拼车。

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辛肖也表示，并不是所有的嘉吉员工和他们的家人都被感染。那些被感染的人正在经历困难,他们需要我们的帮助和同情。

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（RCI with CBC News, Joel Dryden, CP)

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