世界油价仍然跌跌不休、可能再探负油价

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在世界主要国家仍然深陷COVID-19病毒肺炎疫情、失业率继续上升的情况下，世界石油市场价格继续震荡下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一纽约市场收盘时石油标杆价格西德克萨斯中质石油的油价暴跌了至少三分之一，6月份交割的石油期货价格猛降到每桶12.57美元的低位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期二由于是5月份石油期货交割的日子，而世界石油市场的供给严重超出需求，期货市场的多头拼命要把手中的石油甩出去，结果上个星期一出现了每桶石油要倒贴近40美元这样历史上从来没有的惨景。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们指出，世界石油市场由于COVID-19病毒肺炎疫情的打击每天对石油的需求减少2500万桶，除非COVID-19病毒肺炎疫情在近期内出现明显的好转，否则随着6月份石油期货交割日期的临近，不但石油市场价格会继续走低、甚至可能会再次跌入负油价的泥潭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为世界主要石油出口国的加拿大，因为石油开采生产成本较高、加拿大的石油业已经陷入严重危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with ete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada