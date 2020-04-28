为什么加拿大没有实行在公共场所测体温的抗疫措施？

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新冠疫情爆发以来，在一些国家出入公共场所需要测体温。在中国，额温枪一度脱销。但是加拿大公共卫生部门一直没有实行这项措施。到目前为止，只有Tim Horton和一些连锁超市的员工需要在上班前测体温。上个星期，大统华超市开始要求顾客在进入商店前测体温。

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加拿大公共卫生署在回答CBC听众提出的问题时说，测体温对控制疫情没有多大帮助。因为发热并不是新冠肺炎的最早的症状。安大略省和BC省等省份目前也没有实行这一措施的计划。

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记者采访到的几位流行病专家说，测体温给人一种不真实的安全感，让人放松警惕。实际上，没有症状的病毒携带者和出现症状前的患者传染性是最强的。即使是发烧的人，热度也是时高时低的，不见得正好在被测体温时发烧。

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（RCI with CBC News, Ania Bessonov）

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