加拿大首席公共卫生官谭咏诗 (CP/Adrian Wyld）

别松懈，坚持住！加拿大疫情进展放缓，但抗疫马拉松远未结束

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月28日（星期二）18:59
更新 2020年4月28日（星期二）19:02

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加拿大公共卫生署星期二（4月28日）公布的新冠疫情预测显示，加拿大的抗疫措施正在显出成效，新冠疫情的扩展放缓，新增病例从过去的每3天翻一番下降到每16天翻一番，低于许多其他国家。

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与此同时，许多省份都在公布复工复课的计划。但是总理特鲁多和首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）分别在新闻发布会上警告说，社交距离，消毒、防护等措施现在决不能松懈。否则会功亏一篑。谭咏诗说，在高比例人口免疫或有效疫苗出现以前，只有坚持防疫才能避免未来出现疫情高峰。

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到星期二下午，加拿大全国的累计病例超过5万，其中包括19000多痊愈病例。死亡人数接近3000。

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谭咏诗今天公布的短期模拟预测是，在5月5日以前，全国累计病例最少达到53191，最多达到66835，死亡人数在3277到3883之间。

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她说，全国各省的病例增加速度都在放缓，但是养老院、无家可归者收容中心和监狱等地的疫情影响了预估数字。另外，魁北克省、安大略省和阿尔伯塔省的疫情也拉高了全国平均水平。

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目前养老院的死亡人数占到全国总数的79%。魁北克省的累计病例和死亡人数都占了全国总数的一半。

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谭咏诗说，她很清楚抗疫措施对加拿大经济、对加拿大人的心理状况和生活的影响，但是要恢复过去的生活方式还需要过一段时间。”我们都明白，如果疫情再度加剧，已经取得的成果就会失去。我们必须坚持住。这场马拉松绝对还没有跑完。”

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（RCI with CBC News，Kathleen Harris，Catharine Tunney）

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