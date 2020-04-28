加拿大渔业面临困境，对海鲜的需求暴跌

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对于加拿大大西洋沿岸和圣劳伦斯湾的渔民来说，今年的日子会很不好过，疫情封锁导致一切瘫痪，海鲜的销售前景令人担忧。

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圣劳伦斯湾的渔业公司 Pêcheries Uapan 告诉加拿大广播公司，以前营业额连年增长，一直非常不错，但今年由于疫情，市场需求暴跌，收购价仅为正常价格的一半。

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收购价降一半

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该公司成立于 2007 年，专门捕捞虾、龙虾和螃蟹，公司总监 Yan Tremblay 说，市场趋势显示，今年的收购价将为正常价格的 50％，前景很糟糕。

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捕虾是运作成本最高的一类，渔船需要进入深海，出海至少要一周。

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Yan Tremblay 说，他们正在与收购商、批发商谈判，如果价格实在太低，甚至够不上运营成本，那就只能放弃捕捞。

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圣劳伦斯湾的龙虾捕捞行动预定于 5 月13 日开始，龙虾的情况更令人担忧，因为人们要的是活龙虾，疫情下的销售挑战重重。

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Yan Tremblay 呼吁加拿大人更多消费加拿大海鲜，以支持加拿大的渔民们，支持本地产业。

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他总结说，我们现在比以往任何时候都更需要大家的支持和帮助。

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(Radio-Canada)

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