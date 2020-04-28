加拿大疫情最严重的魁北克省准备小学复课

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虽然COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大魁北克省仍很严重，但魁北克省政府宣布，在疫情继续好转的前提下、将从5月11日开始逐步开放幼儿园和小学。这是魁北克省重新启动社会和经济运行计划的第一步。

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加拿大十个省和三个特别行政区中魁北克省是COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份，占加拿大全国人口四分之一的魁北克省的新冠病毒肺炎确诊病例和死亡病例都占加拿大全国的一半以上。

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但魁北克省政府认为，疫情数字显示新冠病毒肺炎疫情在魁北克省已经过了高峰、进入平稳下降阶段，这为有限度重启社会和经济活动打下了基础。

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魁北克省政府教育厅长Jean-François Roberge强调，重开幼儿园和小学要逐步进行，先从疫情不严重的小城市开始、一个星期后再推进到蒙特利尔这样的大城市，课堂的学生数量不得超过15人、以保持社会距离，家长可以选择让自己的孩子继续留在家里，年龄超过60岁的小学和幼儿园教师可以不用去学校上班、而在家里工作。

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魁北克中学、大学预科和大学校园将继续关闭到8月底，学生们将在家里通过网络教学完成本学年剩下的课程。

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RCI with Claire Loewen · CBC News

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