宅家做面包的人大增，蒙特利尔的酵母生产供不应求

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

疫情期间居家不能外出，人们对烹调的兴趣大增，加上有不少大厨在网上教厨艺，很多人在自己做面包，自己做各种点心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，由于人们对自制面包突然产生的热情，酵母已经成为超市中的稀有商品，库存和货架都空了，这种情况从来没有出现过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但很多人不知道的是，蒙特利尔其实是酵母的一大生产基地，酵母厂的员工们正在加班加点，以满足不断增长的消费者需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

业内人士说，最近几周，魁省酵母厂的生产能力已经从 70％增加到了 100％，以保证酵母不会短缺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

24小时生产

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

AB Mauri 是世界上最大的酵母生产商之一，该公司位于蒙特利尔市 LaSalle 区，出产北美知名的 Fleischmann’s Yeast。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司负责人 Charles-André Taché 说，从 3 月中旬开始，就发现收到的订单大增，公司迅速进行了调整，甚至要求数名员工取消休假，现在工厂在 24 小时连轴转，许多人都在加班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Lallemand Boulangerie 是蒙特利尔的另一家酵母生产公司，位于 Hochelaga-Maisonneuve 区，公司的产品管理总监 Jacinthe Côté 说，公司的酵母之前主要出口，但最近有越来越多的当地零售商来订货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jacinthe Côté 说，人们自己做面包的热潮也许是一时的，但现在有越来越多的消费者了解到，他们用的是来自本地的新鲜酵母。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada