是否足够安全？加拿大众议院通过Zoom平台“云辩论”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

分散在各地家中的加拿大议员们星期二（4月28日）下午通过Zoom平台参加议会辩论。正值疫情期间，这种“云辩论”方式让他们可以不用坐飞机赶去渥太华并和同僚共处一室。但是众议院选择的Zoom远程会议软件引起了一些安全专家的担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去几个月来，世界各地越来越多被疫情困在家里的人选择用Zoom和亲友、同事或客户交流，但与此同时，它在隐私保护和信息安全方面出现的问题也使英美等国或是发出警告，或是禁止本国政府部门使用。本月初，纽约市禁止该市学校用Zoom进行远程教学，台湾对政府机构和学校下了全面禁令，谷歌也禁止员工在公司的桌面电脑上使用Zoom。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“Zoom 轰炸”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些网上歹徒利用Zoom的安全漏洞溜进线上教室或会议室捣乱，展示色情内容、歌曲或纳粹标志，催生了一个英语新词“Zoom-bombimg”。更严重的是用户的信息可能被盗取。多伦多大学的网络研究机构“公民实验室”说，Zoom使用的加密方式有问题，它“在理论上”有能力破解用户密码，从而用户在平台上的活动实行监控。另外，由于用户激增，一些信息被送到中国境内的服务器进行处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公民实验室的报告说，商业谈判，外交会议和政治决策会议广泛使用Zoom，给网络间谍提供了巨大的信息金矿。报告建议各级政府提高警惕，避免使用这个平台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在公民实验室公布这份报告后，Zoom的创办人和CEO袁征在公司网站上发帖说，政府机构及其他有特殊安全要求的客户所使用的云端服务没有受到影响，公司还将继续加强平台安全，重新赢回客户的信任。使用中国境内服务器的问题也会加以纠正。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大众议院使用的是更安全的版本

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

议长发言人海瑟.布莱德利（Heather Bradley）说，众议院使用的Zoom经过重新设置，使用者在安全方面有更多的控制。议会也和加拿大国内外的安全专家保持密切合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还表示，主要是议会辩论原本就是向公众开放的，不存在保密问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了保证今天的辩论顺利进行，议员们昨天已经进行了一次预演。建议用Zoom进行线上辩论的是绿党议会领袖伊丽莎白.梅（Elisabeth May）。她在接受CBC采访时表示，疫情期间，这是一种很好的替代方式。和布莱德利一样，她也认为议会辩论不必考虑安全方面的威胁。但是她不希望内阁开会也用Zoom。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理办公室星期一证实说，总理和内阁部长使用的是另一个安全级别的平台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“云辩论”会不会变成“云吵架”？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安全问题之外，此前加拿大议会使用Zoom开会还出现过英法语翻译问题和麦克风故障，或者没有发言的人不知为什么突然霸屏。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，加拿大众议院共有338名议员。在平日的辩论和质询环节，常有议员态度激烈，互相抨击或喝倒彩，以至于大厅里人声鼎沸，需要议长敲着桌子喊“安静！安静！” 现在这些喜欢大声喧哗的人转到了线上，议长维持秩序更不容易。“云辩论”会不会变成”云吵架“呢？前议长彼得.米利肯（Peter Milliken）说，完全有可能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada