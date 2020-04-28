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蒙特利尔公寓楼火灾，特鲁多母亲住院

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月28日（星期二）11:02
更新 2020年4月28日（星期二）11:18

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星期一 （4月27日）夜里，在蒙特利尔市，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）的母亲玛格丽特·特鲁多（Margaret Trudeau）因自己所住的公寓楼发生火灾而住院。

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消息人士告诉加拿大广播公司，玛格丽特·特鲁多吸入了烟雾，但会康复。

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星期二上午 10 点半左右，加拿大总理特鲁多表示:

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我在和母亲保持联系，很幸运，她很好，谢谢所有想到我们的人，我还要感谢第一响应者们的出色工作，我也在关注受到这场大火影响的其他家庭。

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火灾始于露台

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加拿大广播公司报道说，火灾是在周一夜里 23:30 左右开始的，这座公寓楼位于蒙特利尔市中心的 Doctor Penfield Avenue 上，大约 70 名消防员参加了救火。

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消防员们说，这座楼总共 7 层，大火似乎是从 5 层的一个露台上开始的，楼里有 3 户人家被疏散。

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71 岁的玛格丽特·特鲁多（Margaret Trudeau）是一位知名作家，去年夏天她曾在蒙特利尔的 “Just For Laughs ” 幽默节上表演单人喜剧节目。

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玛格丽特·特鲁多在 1971 年至 1984 年期间是加拿大前总理皮埃尔·埃利奥特·特鲁多（Pierre Elliott Trudeau）的夫人。

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（Radio-Canada，CBC）

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