一位多伦多医生抱怨银行不让医护人员进营业厅

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大在COVID-19病毒防疫疫情期间保持开放的各大商业银行的支行纷纷采取营业厅防疫措施，比如要求人与人之间保持两米的距离、有染病症状的人和处于隔离期的人不得进入，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医护人员不得入内

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但TD银行多伦多市的一个支行贴出的防疫措施中还包括要求接触过COVID-19病毒肺炎患者的人士不要进入银行营业厅的限制条款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学医学教授、器官移植专家Coleman Rotstein医生告诉加拿大广播公司记者说，他女儿上个星期前往位于多伦多市郊区北约克的一家TD银行支行，门口的保安问她是不是医护人员，她反问是医护人员又任何？保安的回答是医护人员不得进入营业厅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Coleman Rotstein随后打电话给上述TD支行，他被告知说医护人员确实不被准许进入银行营业厅，并建议他打电话或登录TD银行网站办理业务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Coleman Rotstein的妻子也是医生，她给该支行经理打电话时被告知说，不让医护人员进入营业厅是TD银行所有支行都实行的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

银行如何说

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TD银行发言人告诉加拿大广播公司记者说，TD银行的COVID-19防疫政策包括在顾客进入营业厅前询问其是否接触过COVID-19病毒肺炎感染者、在过去两个星期中是否离开过加拿大等问题，但顾客是否是医护人员并不在要询问的问题之列；TD银行为医护人员提供优先电话服务等特别服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大其他几大商业银行CIBC, Scotiabank和Bank of Montreal告诉加拿大广播公司记者说，他们准许医护人员进入营业厅办理银行业务，但鼓励所有顾客在疫情期间用电话和互联网办理银行业务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家银行则表示，该银行虽然准许医护人员进入银行营业厅，但要求那些刚刚接触过COVID-19病毒肺炎患者的医护人员采取戴上口罩等防护措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家看法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ryerson大学管理学院教授Chris MacDonald指出，为顾客提供商业服务的公司在COVID-19病毒肺炎疫情期间面临的挑战是，如何找到保护自己雇员的安全和为顾客提供服务之间的平衡点；同样重要的挑战是如何公开和透明地解释所选择的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省医生协会会长Sohail Gandhi在回答加拿大广播公司记者问题时表示，面向消费者提供服务的公司应该协调行动，为医生们提供便民服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各界民众在COVID-19病毒肺炎疫情期间，自发地用多种方式向在抗疫第一线努力工作的医护人员表达敬意、提供帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada