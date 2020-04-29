今年别来看冰山了：纽芬兰省害怕旅游者带来病毒

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加拿大东海岸纽芬兰省的沿海城镇，一直是观看冰山的好地方，每年都会吸引大量旅游者。

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今年，尽管有疫情限制令，限制人们进行非必要出行，但仍然有一些外地观光客通过各种途径来到纽芬兰省，这让当地居民感到担忧。

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博纳维斯塔（Bonavista）市的居民珍妮丝·巴特勒（Janice Butler）说，现在我们都不能去探望住在当地的家人，为什么却还有其他省份的人能到这里来呢？

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她说，政府应该宣布完全关闭 2020 年的旅游季。

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博纳维斯塔市的市长约翰·诺曼（John Norman）表示同意，他说，外来游客开车到岛上的问题 “引起了一些关注”，需要政府做出明确的指示。

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他接着说，我遇到了来自新斯科舍省的一对夫妇，还遇到了来自魁北克省的一对夫妇，还看到了来自美国的车牌，我们看到他们去了咖啡店，以及当地的一些食品店。

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在星期二下午举行的 COVID-19 政府简报会上，省卫生部长约翰·哈吉（John Haggie）在被问到这个问题时表示，省政府正在研究如何进一步收紧旅行限制。

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（CBCC）

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