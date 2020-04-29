台湾向加拿大捐赠50万个口罩。(Paula Bronstein/Getty Images )

台湾向加拿大捐赠50万个外科口罩，并希望原住民社区能用到

作者 吴薇 |
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发表 2020年4月29日（星期三）13:48
更新 2020年4月29日（星期三）14:32

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台湾向加拿大捐赠了50万个医用外科口罩，其中40万个捐给加拿大红十字会，5万个捐给安大略省。阿尔伯塔省和BC省各得2万5千。驻加拿大台北经济文化代表处代表陈文仪还表示，希望加拿大的原住民社区能用到这些口罩。

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目前加拿大公共卫生署正在对这批口罩进行检验。

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加拿大驻台北贸易办事处在脸书上登出的照片。（CTOT)

加拿大政府向台湾表示感谢。加拿大驻台北贸易办事处的声明说，台湾的慷慨捐助将有助于挽救生命。“我们要赞扬台湾为控制病毒传播所采取的创新与及时行动。我们也感谢台湾与国际社会分享其专业知识和经验的努力。”

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加拿大政府此前一直呼吁让台湾以观察员身份重返世界卫生组织。

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前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）在接受《环球邮报》（Globe and Mail）采访时说，中国和台湾在控制疫情方面都做得很成功。而台湾经验更证明了严厉的封城其中措施并不是唯一的办法，保障新闻自由的民主政体也可以成功抗疫。

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到本周二为止，台湾累计新冠病例为429例，其中6人死亡。

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（RCI with Globe and Mail, Steven Chase)

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