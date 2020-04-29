大纪元把新冠疫情特刊寄给居民引起反感，被指种族主义和煽动

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在加拿大各地的中国城，一些商店在入口处摆放免费的中文报纸，供顾客随便取阅，《大纪元时报》也是其中之一。它的英语版和法语版也会出现在中国城以外的超市和药店入口处，对此人们早已习以为常。但是最近该报为吸引读者，把一份英文版的新冠疫情特刊寄到安省和BC省等地的居民家里，引起了一些人的反感。

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这份特刊头版的大字标题是：“中共如何让世界陷入危险？”。其中有文章称新冠病毒是中国制造的生化武器，应被称为”中共病毒“。

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BC省克罗纳市居民丽萨.阿姆斯特朗在接受CBC采访时表示，她感到不快，因为她认为新冠病毒出自实验室的说法属于阴谋论。这种文章一般是在网上流传，“为什么会跑到我的信箱里？”

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令她生气的另一点是，她认为这份特刊传递的信息是种族主义的和煽动性的，可能加剧疫情期间的种族对立。她说，现在人们本来就因疫情惶惶不安，利用人们的恐惧是很危险的。

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对此多伦多《大纪元时报》社长顾思颖回应说，该报最近选定一些地区寄送特刊，一方面是认为，关于北京掩盖疫情导致全球大流行病的信息应该让加拿大人知道，另一方面是为了增加订阅。另外，她也不认为这份特刊上的文章会引起种族仇恨，这样想的人“可能混淆了对中共的批评和对中国人的批评”。

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（RCI with CBC News, Andrea Bellemare, Jason Ho, Katie Nicholson)

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