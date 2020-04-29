居家防疫不开车为啥汽车保险费没怎么降

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过去两个月中由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，多数加拿大人或者在家里上班、或者拿着失业金居家隔离，两个月中基本上没有开车的加拿大人大有人在。

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谁都知道发生交通事故的概率除了驾车者的技能之外，与路上车辆多少、驾车里程多少和驾车时间长短有直接的关系。

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那么加拿大人两个月没怎么开车似乎应该从保险公司得到一些汽车保费折扣。

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在加拿大加拿大广播公司新闻台发表了“加拿大一些保险业承诺要减少一些汽车保费以帮助加拿大人渡过疫情”的报道后，一些加拿大人告诉加拿大广播公司新闻节目说，他们的保险公司是口惠而实不至，给驾车者的保险费折扣一个月不过几块钱；还有人抱怨说他们的保险公司不但没有给折扣还上调了汽车保费。

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加拿大广播公司报道说，虽然有一些加拿大保险公司给客户的汽车保险以不错的折扣，但也有保险公司给出的折扣少得不值一提，还有的加拿大保险公司一点折扣也不给，甚至有些保险公司还提高了汽车保费。

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加拿大保险行业的出版物Canadian Underwriter给出了加拿大各主要保险公司是否为客户提供汽车保费折扣的简介、供民众参考（英文）。

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RCI with Aaron Saltzman · CBC News

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