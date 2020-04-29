“新冠脚趾”：儿童新冠肺炎患者可能出现的奇特症状

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感染新冠病毒的少年儿童比成年人少。在加拿大，只有5%的确诊患者的年龄在19岁以下。但是加拿大儿科学会警告说，儿童在感染新冠病毒后可能会出现一种被医生们称为“新冠脚趾”的奇特症状。

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这种症状和冻疮很像。患者的脚趾出现红肿和青紫。有时也会是手指。加拿大儿科学会负责人莫尔-赫本（Charlotte Moore Hepburn）介绍说，有些孩子会感到脚趾发热和疼痛。有些孩子会同时出现轻微的呼吸道症状，这种时候需要格外注意。

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感染新冠病毒的小患者大多症状较轻，不需要住院治疗。莫尔-赫本说，“新冠脚趾”本身也不足为虑，它会自己痊愈。但是医生应该了解这可能是感染新冠病毒的迹象，患者及其家人可能因此需要隔离。如果同时出现发烧、咳嗽等症状，必须立刻去医院。

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（RCI with CBC News, Amina Zafar, Radio-Canada)

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