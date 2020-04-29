疫情中加拿大派军队去老人院救急耗资巨大

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加拿大两个面积最大、人口最多的省份安大略省和魁北克省由于老人护理院在COVID-19病毒肺炎疫情期间感染人数特别多、死亡人数特别多而要求加拿大联邦政府派军队前往紧急救助。

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虽然许多进入老人护理院的加拿大军人只负责清洁房间走廊和清洗被单衣物等体力活，但也有一些军人被要求在护理人员指导下从事与老人院患者直接接触的工作，比如送饭、帮助老人与家人通电话、扶着老人在走廊里行走等等。

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专家们指出，在COVID-19病毒肺炎疫情开始时，加拿大军队虽然预期会受命参与抗疫工作，但认为更可能是帮助警方维持社会治安、监督隔离措施的落实等工作；而没有过多地计划和考虑会承担在老人护理院或医院的看护和清洁工作，因为除了军队医护人员和卫生兵之外，加拿大军人中大部分没有接受过医疗和看护培训。

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加拿大联邦政府总理特鲁多也承认派军人前去老人护理院抗疫救灾属于权宜之计。

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加拿大联邦议会下属的预算局星期二发布的测算结果是，动员多达1万名预备役军人参加COVID-19病毒肺炎抗疫工作在本财政年度会耗费联邦政府4.56亿加元的资金；如果疫情时间延长或疫情恶化，则加拿大联邦政府动用军队参加抗疫可能会需要另外2.3亿加元的资金。

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RCI with Murray Brewster · CBC

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