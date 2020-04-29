疫情损害加拿大牛肉供应链，麦当劳加拿大开始从美国进口牛肉

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麦当劳加拿大公司 (McDonald’s Canada )表示，由于在 COVID-19 期间加拿大的牛肉供应链难以满足当前的需求，将开始从美国进口牛肉。

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麦当劳加拿大曾一直只采用加拿大的牛肉，并以此为荣，公司在一份声明中表示，采购政策的变化是由于加拿大供应商的加工能力出现了问题，比如阿尔伯塔省高河 （ High River）附近的牛肉加工厂 – 嘉吉公司 Cargill Inc. ，现在暂时停产。

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4 月 20日，Cargill Inc. 加工厂宣布，有 一名工人因新冠病毒死亡，480 多名员工测试呈阳性，工厂只能暂时关闭。

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麦当劳加拿大公司在声明中表示，将立即从加拿大境外预先获批的供应商和工厂采购牛肉，但也将继续购买加拿大牛肉，进口属于补充。

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与此同时，麦当劳加拿大公司还表示，将暂时从加拿大麦当劳的菜单中删除安格斯汉堡 – Angus burgers 。

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（CBC）

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