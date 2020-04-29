谁挣钱？谁亏本？疫情下的加拿大企业

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加拿大统计局和加拿大商会星期三（4月28日）公布的调查数据显示，超过一半的加拿大企业因新冠疫情收入减少了至少20%，其中损失达到40%的企业占到全国企业的将近三分之一（32.3%）

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全国超过80%的企业表示，市场对其产品或服务的需求的下降程度为“中等至严重”。订单和收入减少的后果是裁员。45%的加拿大企业裁减了员工。

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但是各个行业和各省受疫情打击的严重程度不同。从行业来说，酒店业和餐饮业受创最严重，其次是娱乐业零售业。在这几个行业中，超过60%的企业损失了至少五分之一的收入。

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而在农业、林业、渔业和公用事业（即供水供电，污水和垃圾处理等服务）这些领域，超过40%的企业收入没有变化或有所增加。

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从各省情况来说，BC省、安大略、阿尔伯塔、萨斯喀彻温和纽芬兰有超过一半的企业损失达到五分之一或更多。但是在爱德华王子岛、北方三地区和新不伦瑞克省，三分之一的企业表示没有受损失或收入有所增加。

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但即使在这些损失较小的省份，企业仍然在裁员，减少工时或工资。

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加拿大会议局的首席经济师斯特拉顿（Trevin Stratton）在接受CBC采访时表示，这些数据显示成千上万的加拿大企业正在趋于倒闭。但是另一方面，五分之一的企业表示它们没有因疫情关门，而是改变了运营方式。超过40%的企业表示正在尝试让员工在家工作的方式。60%的企业表示他们有可能在隔离措施取消后一个月内恢复正常运营。这让我们有理由保持乐观。

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从本星期一（4月27日）开始，收入损失达到30%的加拿大企业可以向联邦政府申请薪酬支出补贴，用来支付员工75%的工资。

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（RCI with CBC News, Pete Evans)

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