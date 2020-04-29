魁北克省长为什么对复工这么自信?

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在疫情开始在加拿大流行的初期，魁北克是采取行动最快的省份之一，关闭学校、停止非必要商业活动、关闭医药欠缺的偏远地区 … 当时魁省走在许多省份，甚至联邦政府的前面，省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）也因行动果断而广受赞扬。

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然而，接着就开始了老人护理机构的危机，许多老人院半数以上的人被感染，老人死亡严重，局面失控。

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魁省的感染病例和死亡病例大增，成为加拿大的重灾区，省长和省政府也受到严厉批评。

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现在，魁省宣布，5 月 11 日重开蒙特利尔市以外的小学和托儿所，5 月 19 日开放蒙特利尔岛上的小学和托儿所，5 月份，零售商店、建筑工地和工厂也将逐步恢复全部工作，但要遵守严格的公共卫生指令。

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这个大胆的计划引起了许多父母的担忧，也受到很多人的质疑。

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那么，魁北克省长为什么对复课、复工这么有信心呢？

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魁北克省 “两个世界”

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加拿大广播公司报道说，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特一再表示，现在的魁省是 “两个世界”。

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他说，尽管老人长期护理院的情况仍然很严重，但魁省其他地方情况稳定。

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魁省的流行病学家们表示，莱戈特说的是事实，是有数据依据的，不过，当公众听到每天的数字时，仍很难相信局面得到了控制。

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魁省公共卫生研究所（Institut national de santé publique du Québec）上周末发布了一系列最新评估，研究人员们认为，魁北克省于 3 月 23 日开始实施的全省彻底停摆，把社交接触减少了约 65％。

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研究认为，在避免出现感染和死亡人数剧增的前提下，省政府有点空间来放宽封锁。

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根据数学模型，这个 “空间” 相当于可把当前的社交互动限制放松 10％到 20％。

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但是，在现实生活中这个比例如何去衡量，谁都不清楚。

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（CBC）

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