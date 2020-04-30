为抗疫尽力：加拿大美式足球运动员去养老院当护工

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一个星期前，魁北克省蒙特利尔市南岸的一家养老院开始培训一位特殊的护工：29岁的美式足球运动员杜维奈-塔蒂夫(Laurent Duvernay-Tardif )。他是土生土长的魁北克人，但目前效力于美国堪萨斯城酋长队，几个月前刚刚和队友们一起夺得超级碗冠军。

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杜维奈-塔蒂夫2018年5月毕业于麦吉尔大学医学院，是整个美式足球联盟的现役队员中唯一一位医学博士。但是他没有做过住院医。因此，要为抗疫尽力，他只能像其他没有完成实习的医学院毕业生或护士专业学生一样去当护工。目前在魁北克省医疗卫生系统，最缺的也正是养老院护工。

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杜维奈-塔蒂夫上个星期就开始工作了。他一开始还嘱咐自己的经纪人不要声张，但消息很快传开。熟悉他的记者开玩笑说，他那个身高1米96、体重140多公斤的块头，在养老院里怎么能藏得住。他也承认，第一天培训他就被认出来了。

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魁北克省长勒格（François Legault)在星期一的新闻发布会上向杜维奈塔蒂夫和退役花样滑冰运动员罗谢特（Joannie Rochette）表示感谢。34岁的罗谢特曾在2010年的温哥华冬奥会上获得女子花滑铜牌。她上个星期刚刚拿到麦吉尔大学医学院的毕业证书，现在也在一家养老院实习。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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