义工尹鸣：千顶帽子支援多伦多医护；帮助他人感觉生命充实

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今年二月份开始，多伦多华裔成立了“睦邻隔离期互助群，Good Neighbor Support Group” 。这两个月的时间当中，他们为社区提供不同的义工服务：最初是帮助从中国回来的华裔自我隔离，提供接机、购买食品等服务；接着，他们与医生、心理医生合作，以网络视频以及公众号文章的形式传播自我隔离以及预防病毒传播的专业常识与信息；而最近，他们了解到当地医院护士以及护工的个人保护（PPE）缺乏，而开始为医护制作帽子。

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“睦邻隔离互助群”的群主之一尹鸣是这一系列行动背后的重要推手，她牵头建立不同的互助群组，为各个群制定相应的规则，并参与管理。

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她的理念就是推广互助——把有共同话题的人组合起来。这当中总有更具备常识和经验的人，为大家提供帮助。

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最近，我通过网络视频采访了她。

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“最近我们在做帽子”

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前一阵，我们收到多伦多一些医院护士的求助，因为个人保护设备（PPE）有所不足，需要帽子。我就开始发动群里的会做裁缝的人，很快就有一百多人响应。

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“从4曰10日至今，我们收到约85个订单，共1315个帽子，已经完成约700个” —— 尹鸣发给我的短信中这样写道。

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而且，已经有三四十个医院和老人院向他们求助。

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尹鸣和群主们遵守不碰钱，也不碰捐助的原则，只是把做好的帽子按照要求与有需要的护士交接。而他们也提供各种的资源和信息，滚动性发布，让大家及时了解哪些医院需要帮助，在哪里捐助。

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参与做帽子的义工都是在工作之余做这件事情的，非常辛苦。而且，还有两位老人也帮助做帽子，晚上做到很晚，令人非常感动。

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“从来不缺热心的义工”

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尹鸣介绍说，过去两三年，她利用微信群组来组织义工，从医学到日常生活，范围广泛，比如自闭症互助群，癌症康复互助群，父母移民，甚至到种花种菜等等 —— 最高峰时期，她组织的群组高达100个。

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虽然从来没有成立一个正式的组织，但在过去两三年里，他们积累了大量忠实的义工。对尹鸣来说，人手不是问题，但是她需要花时间制定各种规则，以便能让群组顺利进行。

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所以，当她和另外五位群主一起，组成了“睦邻隔离期互助群”，一下子就吸引了几十位义工。

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她介绍说，她始终相信，社区藏龙卧虎，也不缺乏善良热心助人的人士，她希望利用社区的力量，帮助更多有需要的人。

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“感觉生命充实，我个人也获益良多”

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尹鸣表示，尽管在这场疫情中，看到丑恶的一面，比如有人倒卖口罩、囤积医疗物资，甚至诈骗 —— 令她感觉遗憾，但也看到华裔社区的正面的、有凝聚力的一面，有很多人全没有私心，出人出力，积极参与。

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对于能够帮助他人，尹鸣充满感谢。她说：“在这个过程中，我和大家一起做些有意义的事情，对我来说，这给我很多精神上的鼓舞，看到人性的闪光点，你会获得正面的力量。当你觉得你能够为社区做些事情的时候，你会感觉生命充实。我个人获益很多。 ”

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