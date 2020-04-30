加拿大军队一架直升机在希腊海域坠毁

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加拿大军队参加北约海军在希腊爱奥尼亚海国际水域巡航任务的一架直升机起飞后失联。

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加拿大总理特鲁多星期三晚上证实了这一消息，并说有关方面正在进行搜救工作。

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当地媒体引用来自希腊国防部的消息说，这架加拿大军队直升机坠入海中，机上至少有6人。当地媒体还报道说，坠机海域已经被锁定。

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加拿大广播公司从希腊国防部得到的消息是，已经找到了一位机上人员的尸体。

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加拿大军方星期三通过推特证实，失事的是加拿大海军一架服役不久的新CH-148旋风直升机。

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这架旋风直升机是从参加北约地中海特遣舰队的加拿大海军护卫舰上起飞执行例行巡航任务的。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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