加拿大学者批评世卫组织：不应再负责全球流行病预防

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世界卫生组织在这次新冠疫情中的表现引起许多争议和批评。加拿大渥太华大学法学院和流行病学与公共卫生学院的阿塔兰（Amir Attaran）教授也是批评者之一。他认为，今后不应再让世卫组织来负责全球流行病防控。但与此同时，他也对加拿大政府提出了尖锐的批评。

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阿塔兰在接受CBC采访时说，如果新冠疫情是一次考试的话，他会给世卫组织的表现打“C-“的分数，最多是“C”。也就是说，及格是及格了，但成绩并不好。不过他也补充说，比几年前应对埃博拉疫情时要好多了。

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世卫组织对中国的态度

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世卫组织的职责之一是在爆发严重疫情时宣布发生“国际关注的突发公共卫生事件”，为世界各国拉响警报。阿塔兰认为，世卫组织宣布新冠肺炎 — 那时还被称为武汉肺炎 –为突发公卫事件应该再早一个星期，1月30日才宣布稍微晚了点。

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但是真正让他觉得世卫组织今后不能再负责流行病防控的“严重错误”，是世卫官员在知道中国政府掩盖武汉疫情后不但没有向各国发出警告，还继续对中国政府满口溢美之词。他们是在试图哄着中国提供合作。这在外交层面上是可以理解的，但是从公共卫生专业层面来说是错误的。在美国总统特朗普关于新冠疫情的各种言论中，至少有一件事他不是瞎说，那就是世卫组织在知道中国政府掩盖疫情后没有尽到提醒各国的责任。

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世卫组织对美国的态度

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美国总统特朗普在4月中旬宣布暂停向世卫组织提供资金。阿塔兰说，美国政府这次在新冠疫情防控上做得很糟糕。特朗普是想找替罪羊，把所有责任都推到世卫组织头上。

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但是世卫组织对特朗普的态度也让阿塔兰感到非常失望。他说，特朗普似乎觉得自己比流行病专家还在行，经常发表一些关于新冠肺炎治疗和预防方面的言论，例如什么药有效，消毒液是否能注射进人体杀死病毒等等。阿塔兰认为，世卫组织，以及加拿大总理特鲁多，应该公开驳斥他。虽然这样做会引起麻烦，但是如果我们听之任之，他还会发表更多的奇谈怪论，这对抗击疫情是有害的。

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加拿大的公共卫生数据收集和分享

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阿塔兰说，加拿大联邦政府对流行病数据的掌握可能是所有工业发达国家当中最差的。这是因为医疗卫生在加拿大是属于省级政府管辖的领域。有关的数据资料，省政府给不给联邦政府全凭它们高兴。即使一个省份发生了严重传染病，也没有法律规定该省一定要与联邦分享相关信息。

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这就使加拿大在发生大流行病时处于非常不利的境地。阿塔兰说，联邦总审计长过去曾经三次在其报告中警告说，加拿大对大流行病的准备不足。2003年非典流行，加拿大是中国以外的另一个重灾区。事后总结经验教训，有关专家的建议之一就是通过立法保证联邦和省之间的公共卫生信息分享。但是十七年过去了，这样的法律仍然不存在。

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阿塔兰认为，在我们开始考虑复工复课时，掌握全面的信息更是至关重要。

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（RCI with CBC News, The Current)

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