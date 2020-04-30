新冠肺炎疫情期间加拿大游说行业异常活跃

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为了抗击COVID-19病毒肺炎疫情、帮助加拿大民众和公司企业渡过经济停摆的难关，加拿大联邦政府推出巨额资金的救市项目，而且在不断增加拨款、不断扩大救济范围。这大笔金钱如何分配引发了大量的游说活动。

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事实上，特鲁多政府推出的救市和救济项目的细节规定许多都是游说活动的结果，因为游说活动的金科玉律是要春江水暖鸭先知，各行各业要靠游说活动影响政府政策法规的制定。

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加拿大联邦负责监管游说活动的专员公署的数字显示，2月份和3月份联邦政府官员与外部咨询公司、大公司主管和一些压力组织之间举行了5854次会议或者是电话会谈，这个数字比一年前同期猛增了40%、也是过去十多年来最多的。

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每年的2、3月份是加拿大首都渥太华游说活动的高峰季节，因为联邦政府新预算的制定和发布就在这个时段。

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设在渥太华的Summa Strategies咨询公司副总裁Robin MacLachlan指出，今年2、3月份加拿大游说活动猛增并不奇怪，因为联邦政府在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐的情况下推出巨额救市项目前需要征求各行各业的意见、而加拿大各个行业也要把自己的需要明确告诉联邦政府。

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Robin MacLachlan认为，在COVID-19病毒肺炎疫情仍在继续和疫情缓解后经济复苏可能需要很长时间的情况下，加拿大联邦政府所在地渥太华的游说活动会继续活跃下去。

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RCI with Mia Rabson · The Canadian Press、CBC News

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