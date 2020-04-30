渥太华市不让老人院居民家属在窗外探望老人

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在加拿大首都渥太华市，市政府开始严厉管制到老人长期护理院外面探望亲人的家庭。

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自三月份以来，安大略省就规定，禁止家属去老人护理院探望老人，于是，许多家属就到老人院的窗外敲窗户，跟亲人隔窗相望，还有的家属在楼外举着牌子，给亲人 “喊话”。

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(Jean Delisle/CBC)

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渥太华市长期护理系统的主任迪恩·莱特（Dean Lett）在一份给加拿大广播公司的声明中表示：不让人们进入老人院探望亲人是个艰难的决定，这是为了保证老人院居民和工作人员的安全与健康。

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他说，随着天气越来越好，有更多的家庭来到老人院外进行探视，我们发现许多家庭都没有遵守公共卫生机构的指示，没有做到人与人之间的疏远。

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渥太华市政府下辖的老人长期护理机构包括 Garry J. Armstrong 中心、Peter D. Clark 中心、Carleton Lodge 和 Champlain 机构，疫情爆发以来，这些机构的员工需要接受定期病毒测试。

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本周二，渥太华市确认在 Peter D. Clark 中心工作的一名员工 COVID-19 测试呈阳性。

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视频音频沟通

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渥太华市长期护理系统的主任迪恩·莱特表示，他了解人们希望见到自己的亲人，目前长期护理机构正在调动更多的人力和技术资源，协助老人院的老人与家属之间进行视频见面和音频沟通。

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他说，新冠病毒给全国的老人院带来了巨大危机，我们必须尽一切可能来减小病毒进入老人院的风险。

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（CBC）

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