疫情前加拿大经济已在放缓: 2 月经济增长为零

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加拿大统计局表示，在 COVID-19 大流行之前，加拿大的经济已经在放缓。

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统计局星期四发布的数据显示，今年2月加拿大经济与1月基本持平，没出现增长，在 2 月份之前的三个月，加拿大的 GDP 都略有增长。

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统计局说，2 月的经济主要受到了安大略省教师罢工和全国许多地区铁路封路的牵制。

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安大略省教师轮流罢工导致教育服务业在2月萎缩了1.8％，而全国许多地区的铁路运输抗议和封路，造成运输和仓储业萎缩了1.1％。

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制造业也下降了 0.2％。

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在上述领域之外，其他行业具有增长，房地产是热点，2月份销售增长了5.9％，是自2017年以来的最大单月涨幅。

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采矿、采石、石油和天然气部门在2月份也表现不错，增长了0.9％。

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批发贸易、融保险和零售业均有增长。

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多伦多道明银行（TD）的经济学家布莱恩·德普拉托说，房地产在不到一个月的时间里从热销状态变成了虚拟停滞状态，疫情对酒店住宿、餐饮服务业以及艺术、娱乐和休闲等行业的打击将是史无前例的。

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他接着说，幸运的是，全国范围内在计划重启经济，隧道尽头已经有了一线光明。

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（CBC）

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